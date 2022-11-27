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فيديو: فرحة أطفال البلدة القديمة في القدس بفوز المغرب على بلجيكا

الأحد 27 نوفمبر 2022 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فرحة أطفال البلدة القديمة في القدس بفوز المغرب على بلجيكا



القدس المحتلة/سما/

عبر فلسطينيون في البلدة القديمة في القدس عن فرحتهم بفوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وظهر أطفال وشباب في أحد المقاهي وهم يصدحون بأهازيج وأغاني فرحا بفوز المغرب.

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

#البلدة القديمة #القدس #بلجيكا #المغرب

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