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حماس تعقب على تهديدات بن غفير

الأحد 27 نوفمبر 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تهديدات بن غفير



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الأحد، على تهديدات رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف  إيتمار بن غفير بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: " ان تهديدات المتطرف بن غفير  المكلف بما يسمى وزارة الأمن الداخلي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يدلل مجدداً على تطرف الحكومة المرتقبة وفاشيتها  وإصرارها على تنفيذ مخططات تقسيم المسجد الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي: "تهديدات المجرم بن غفير  تأتي وسط دعوات المستوطنين لأوسع  اقتحام للمسجد الأقصى في الأيام القادمة وهو ما يتطلب جاهزية شعبنا للتصدى لقطعان المستوطنين والدفاع عن الأقصى والرباط في ساحاته .

وأكد القانوع أن تهديدات المجرم بن غفير ستسقط ولن تمروكما فشل قادة الاحتلال من قبل في تغيير الواقع وطمس المعالم سيفشل  بن غفير .

وشدد على أن  شعبنا  الفلسطيني سيواصل ثورته في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ولن تنجح أي محاولة في تهويد الأقصى وتغيير الواقع فيه.

#حماس #ايتمار بن غفير

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