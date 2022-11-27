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بابا الفاتيكان قلق من تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويدعو الطرفين للحوار

الأحد 27 نوفمبر 2022 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان قلق من تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويدعو الطرفين للحوار



وكالات/سما/

أعرب بابا الفاتيكان، فرانسيس، عن قلقه إزاء التوتر المتزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الطرفين للحوار.

وقال البابا خلال خطابه التقليدي يوم الأحد في ساحة القديس بطرس: "أتابع بقلق ارتفاع وتيرة أعمال العنف والاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فالعنف يقتل المستقبل ويقضي على الأمل في السلام، أدعو كلا الطرفين للحوار، والعمل على بناء الثقة المتبادلة، التي لن يسود السلام في الأراضي المقدسة بدونها".


يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد مؤخرا موجة اقتحامات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، منذ فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الأخيرة وقراره بتعيين إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين، وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات موسعة.

ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية، فإن إيتمار بن غفير أدلى بتصريح قال فيه: " يجب إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف".

وفي وقت سابق، دعا، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الحكومة الإسرائيلية إلى استئناف سياسة الاغتيالات، ووقف تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

#بابا الفاتيكان #اسرائيل #فلسطين

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