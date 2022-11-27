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بدء تزيين شجرة الميلاد في بيت لحم

الأحد 27 نوفمبر 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تزيين شجرة الميلاد في بيت لحم



بيت لحم/سما/

 بدأت أعمال تزيين ساحة المهد في مدينة بيت لحم، استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد، وشرعت بلدية بيت لحم بتزيين المدينة بحلة الميلاد، فيما نصبت شجرة الميلاد وسط ساحة كنيسة المهد.
وتزينت شوارع وأحياء وأزقة مدينة بيت لحم، وخاصة ساحة المهد بالزينة المعتادة، أضفت عليها أجواء البهجة والفرحة، وكالمعتاد ستكون ساحة المهد حاضنة لذروة الاحتفالات،
وترتفع شجرة الميلاد في وسط ساحة المهد نحو 16 متراً، تعلوها نجمة مضيئة قطرها متر ونصف، وتنساب عبر فروعها المخروطية الخضراء الأحبال المضيئة لتجذب إليها أنظار العالم أجمع والآلاف من سواحه.
ومظاهر الاحتفال لا تتوقف فقط على كنيسة المهد فقد بدأت مدينة بيت لحم بالاكتساء بالأنوار والأجراس وأشجار الميلاد والإنارات التي علت أعمدة الكهرباء وأسواق المدينة وكنائسها.

وبحسب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيه سيتم اضاءة شجرة الميلاد يوم 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، كما افتتح يوم أمس سوق الميلاد في ساحة المهد، وسيكون سوق الميلاد الشهر القادم في شارع النجمة في مدينة بيت لحم، كما سيكون هناك العشرات من الفعاليات خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد.

#بيت لحم

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