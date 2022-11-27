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الشيخ: نحن على أعتاب مرحلة سياسية جديدة

الأحد 27 نوفمبر 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: نحن على أعتاب مرحلة سياسية جديدة



رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ اليوم الأحد، ان برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني الفاشي ينذر بأننا على أعتاب مرحلة سياسة جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات". 


وأضاف الشيخ في تغريده له عبر "تويتر" : "تتطلب المرحلة إعادة تقييم شامل وخطط وطنية فلسطينية جديدة محليا ودوليا لمواجهة مخططات المتطرفين والعنصريين أسياد الحكم القادم في إسرائيل".


وتوصل حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو الجمعة، إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير، وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

#حسين الشيخ

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