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حماس تثمّن حالة التضامن مع فلسطين في مونديال قطر

الأحد 27 نوفمبر 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمّن حالة التضامن مع فلسطين في مونديال قطر



غزة/سما/

ثمّنت حركة حماس، اليوم الأحد، حالة التضامن الواسعة مع قضيتنا الفلسطينية في مونديال قطر.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: ان تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة حاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم.

وأضاف:" إن هذا التضامن دليل على عزلة الكيان الإسرائيلي المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة، متوجهًا بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي والقبول به في المنطقة.

#فلسطين #مونديال قطر

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