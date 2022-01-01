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الاحتلال يصدر بيانا حول حظر تصليح السيارات في الورشات الفلسطينية

الأحد 27 نوفمبر 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر بيانا حول حظر تصليح السيارات في الورشات الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بيانا يحظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية، وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى 3 سنوات سجن.

يذكر أن العديد من الإسرائيليين من سكان المدن، أو المستوطنات، على حد سواء، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إنه بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في المرائب "الكراجات" الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح.

وأضافت الشرطة أن اصلاح السيارة في هذه الكراجات "ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات الإرهابية، حيث يتم هناك تركيب وسائل قتالية غير القانونية لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.

#الاحتلال #السيارات #تصليح السيارات #الورشات الفلسطينية

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