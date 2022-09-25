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وزارة السياحة تعلن بدء العمل بنظام الفلل السياحية

الأحد 27 نوفمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة السياحة تعلن بدء العمل بنظام الفلل السياحية



بيت لحم / سما /

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، عن بدء العمل بنظام الفلل السياحية.

ودعا وكيل وزارة السياحة صالح طوافشة، جميع اصحاب الفلل السياحية مراجعة الوزارة للحصول على متطلبات وشروط الترخيص.

وكان مجلس الوزراء أقر نظام ترخيص الفلل السياحية رقم (25) لسنة 2021، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشر في الجريدة الرسمية "الوقائع" بتاريخ 25-9-2022، ويهدف إلى تنظيم تشغيل الفلل السياحية وتعزيز الرقابة عليها وعلى الأنشطة التي تمارسها، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات السياحية وضمان حماية المستهلك، ويحظر القانون تشغيل الفلل السياحية دون الحصول على الرخص وفقا لاحكام النظام.

#وزارة السياحة #الفلل

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