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الاحتلال يستولي على حفار في يطا جنوب الخليل

الأحد 27 نوفمبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، على حفار، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البويب شرق يطا، واستولت على الحفار، الذي يعود للمواطن عادل حمامدة، أثناء حفره بئر مياه في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من حفر الآبار، ومن تمديد شبكات المياه في تلك المناطق، خاصة القريبة من المسافر، وتقوم بتدمير والاستيلاء على ما هو قائم منها، وذلك بهدف التضييق على المواطنين، وتهجيرهم؛ لصالح مشاريعه الاستيطانية.

#الخليل #قوات الاحتلال

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