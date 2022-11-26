كان العبرية تكشف : بن غفير يتعهد بالتالي ..

القدس المحتلة / سما /

تعهد إيتامار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، أو ما سيتغير اسمها إلى "الأمن القومي"، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.

وقال بن غفير في حديث لإذاعة كان العبرية، ردًا على سؤال فيما سيسمح بصلاة المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرًا للأمن القومي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" في الحرم القدسي.

وأشار إلى شرعنة البؤر الاستيطانية، قائلًا: "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغييرًا، وسنحقق نتائج في هذا السياق".

ولفت إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات.

وأكد أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ "الغبية" والتي لا تسمح لفلسطيني يقف مع زجاجة مولوتوف أن لا يطلق عليه النار حتى يلقيها.

وقال: من يرمي زجاجة حارقة يجب أن يطلق النار عليه.

وحول الحرس الوطني الذي سيشكله، قال بن غفير: "نريد حرسًا وطنيًا كبيرًا، وقرار تشكيله صدر من الحكومة المنتهية ولايتها .. نحن لا نريد أن تتكرر أحداث حارس الأسوار (هبة الكرامة/ سيف القدس)".

وأشار إلى أنه سيطلب ميزانيات أكبر لزيادة رواتب ضباط الشرطة، ولتشجيع المزيد من الانضمام إليها.