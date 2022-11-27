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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 27 نوفمبر 2022 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":  

- الاعتداء على ناشطين يساريين في الخليل من قبل جنود وحدة غفعاتي

- مونديال الكراهية لإسرائيل: الدوحة تشكل خطرا على الإسرائيليين  

- تمديد اعتقال مستوطن من "يتسهار" أطلق الرصاص على مستوطن آخر  

- الرئيس الأميركي السابق ترمب استضاف كارهي اليهود في عزبته  

* "معاريف":  

- بن غفير يوقع مع نتنياهو على الاتفاق وسيحصل على حقائب وزارية مع صلاحيات واسعة

- بن غفير سيشغل منصب وزير الأمن القومي  

- الليكود متخوف من إصرار رئيس حزب الصهيونية الدينية على مطالبه بكل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية  

- حزب الحرديم "يهدوت هتوراة": الليكود يستهتر بنا  

- وفاة شخص ثانٍ جراء انفجار العبوة الناسفة في القدس  

- تدفيع الثمن في أبو غوش: إرهاب على خلفية قومية  

* "هآرتس":  

- تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي  

- عاموس هرئيل: الحكومة لم تشكل بعد ولكن نشعر بالدعم الكبير لليمين المتطرف  

- بعد ساعات من توقيع الاتفاق الذي توّج بن غفير وزيرا للأمن القومي: جنود يهاجمون نشطاء اليسار في الخليل

- بن غفير طالب بالتحقيق مع نشطاء اليسار الذين اعتدي عليهم  

- 4 قتلى في مدينة الطيرة بالمثلث خلال 48 ساعة  

- الجمهوريون في الولايات المتحدة غاضبون من ترمب لاستضافته كارهي اليهود  

#الصحف الإسرائيلية

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