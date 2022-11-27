فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- الاعتداء على ناشطين يساريين في الخليل من قبل جنود وحدة غفعاتي
- مونديال الكراهية لإسرائيل: الدوحة تشكل خطرا على الإسرائيليين
- تمديد اعتقال مستوطن من "يتسهار" أطلق الرصاص على مستوطن آخر
- الرئيس الأميركي السابق ترمب استضاف كارهي اليهود في عزبته
* "معاريف":
- بن غفير يوقع مع نتنياهو على الاتفاق وسيحصل على حقائب وزارية مع صلاحيات واسعة
- بن غفير سيشغل منصب وزير الأمن القومي
- الليكود متخوف من إصرار رئيس حزب الصهيونية الدينية على مطالبه بكل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية
- حزب الحرديم "يهدوت هتوراة": الليكود يستهتر بنا
- وفاة شخص ثانٍ جراء انفجار العبوة الناسفة في القدس
- تدفيع الثمن في أبو غوش: إرهاب على خلفية قومية
* "هآرتس":
- تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي
- عاموس هرئيل: الحكومة لم تشكل بعد ولكن نشعر بالدعم الكبير لليمين المتطرف
- بعد ساعات من توقيع الاتفاق الذي توّج بن غفير وزيرا للأمن القومي: جنود يهاجمون نشطاء اليسار في الخليل
- بن غفير طالب بالتحقيق مع نشطاء اليسار الذين اعتدي عليهم
- 4 قتلى في مدينة الطيرة بالمثلث خلال 48 ساعة
- الجمهوريون في الولايات المتحدة غاضبون من ترمب لاستضافته كارهي اليهود