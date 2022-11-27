رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- الاعتداء على ناشطين يساريين في الخليل من قبل جنود وحدة غفعاتي

- مونديال الكراهية لإسرائيل: الدوحة تشكل خطرا على الإسرائيليين

- تمديد اعتقال مستوطن من "يتسهار" أطلق الرصاص على مستوطن آخر

- الرئيس الأميركي السابق ترمب استضاف كارهي اليهود في عزبته

* "معاريف":

- بن غفير يوقع مع نتنياهو على الاتفاق وسيحصل على حقائب وزارية مع صلاحيات واسعة

- بن غفير سيشغل منصب وزير الأمن القومي

- الليكود متخوف من إصرار رئيس حزب الصهيونية الدينية على مطالبه بكل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية

- حزب الحرديم "يهدوت هتوراة": الليكود يستهتر بنا

- وفاة شخص ثانٍ جراء انفجار العبوة الناسفة في القدس

- تدفيع الثمن في أبو غوش: إرهاب على خلفية قومية

* "هآرتس":

- تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي

- عاموس هرئيل: الحكومة لم تشكل بعد ولكن نشعر بالدعم الكبير لليمين المتطرف

- بعد ساعات من توقيع الاتفاق الذي توّج بن غفير وزيرا للأمن القومي: جنود يهاجمون نشطاء اليسار في الخليل

- بن غفير طالب بالتحقيق مع نشطاء اليسار الذين اعتدي عليهم

- 4 قتلى في مدينة الطيرة بالمثلث خلال 48 ساعة

- الجمهوريون في الولايات المتحدة غاضبون من ترمب لاستضافته كارهي اليهود