رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، إصابات خلال التصدي لاقتحامات الاحتلال لمخيم بلاطة وقريتي رمانة وجبع، وزوجان من منطقة وادي عارة يفقدان جنينهما جراء هجوم للمستوطنين قرب نابلس.

كما أبرزت: إطلاق بلدية بيت لحم فعاليات أعياد ورسالة الميلاد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- اصابات ومواجهات واشتباكات في مخيم بلاطة واستهداف صيادي القطاع

- إطلاق فعاليات أعياد الميلاد المجيدة

- بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار": جماعات الهيكل تحشد لاقتحامات مركزية للأقصى

- فرنسا تتأهل إلى ثمن النهائي بثنائية على الدنمارك والأرجنتين تهزم المكسيك بهدفين وبولندا تفوز على السعودية بهدفين وتونس تخسر أمام أستراليا بهدف

"الحياة الجديدة":

- بلدية بيت لحم تطلق فعاليات أعياد ورسالة الميلاد وموكب حارس الأراضي المقدسة يصل إلى المدينة

- الرئيس خلال استقباله إقليم حركة فتح لمحافظة نابلس يشيد بتصاعد المقاومة الشعبية السلمية ويؤكد أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي

- البرلمان العربي يؤكد مساندته لجهود فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

- إقرار وفاة مصاب اسرائيلي في انفجار القدس

- مقتل شاب واصابة آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالطيرة

- فرنسا أول المتأهلين للدور الثاني بكأس العالم بهدف مبابي في الدنمارك

"الأيام":

- إصابات خلال التصدي لاقتحامات في مخيم بلاطة وقريتي رمانة وجبع

- الرئيس يستقبل إقليم فتح لمحافظة نابلس

- مقتل اسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في انفجاري القدس

- بيت لاهيا: بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين وتطردهم من البحر

- مقتل شاب واصابة آخر من الطيبة بإطلاق نار في الطيرة بالمثلث

- زوجان من منطقة وادي عارة يفقدان جنينهما جراء هجوم للمستوطنين قرب نابلس