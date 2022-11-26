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حالة الطقس: اجواء غائمة وباردة

الأحد 27 نوفمبر 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء غائمة وباردة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئيا الى غائم وبارداً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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