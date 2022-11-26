  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التشريعي" يدعو البرلمانات العربية إلى تكثيف الجهود لإنهاء حصار غزة

السبت 26 نوفمبر 2022 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التشريعي" يدعو البرلمانات العربية إلى تكثيف الجهود لإنهاء حصار غزة



غزة/سما/

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر البرلمانات العربية المجتمعة في القاهرة إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.

وشدد بحر في رسالة وجهها لرئاسة البرلمان العربي على ضرورة تحمل البرلمانات العربية مسئولياتها الإنسانية والسياسية والقانونية بممارسة حراك برلماني ضاغط في اتجاه كسر الحصار وإمداد قطاع غزة بمقومات الحياة الأساسية، داعيا للخروج بقرارات عملية لعزل الاحتلال وتجريمه على في مختلف المحافل الدولية.

وأكد أن حصار غزة يعدّ جريمة ضد الانسانية بحق أكثر من مليوني إنسان فلسطيني، في سابقة تاريخية وانتهاك صارخ لأبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويمثل عقاباً جماعياً ترفضه وتجرّمه كل القيم والمواثيق الدولية".

وأضاف: لقد أثّر الحصار بشكل كارثي على شتى مناحي الحياة، وفق ما رصدته ووثقته المنظمات الدولية.

وأشار لحادثة الحريق المُفجعة التي وقعت بمنزل عائلة أبو ريّا في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، وأودت بحياة العائلة بأكملها والمكونة من 22 فرداً من بينهم أطفال، لتذكر العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة تحت الحصار".

#التشريعي بغزة #حصار غزة
Zdryw

الأكثر قراءة اليوم

مراسل إسرائيلي من قطر: سائق حافلة أنزلنا في مكان مجهول وصاحب مطعم طردنا (فيديو)

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام القادمة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فيديو: بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في مونديال قطر

هل تنجح حكومة نتنياهو في إيجاد حل لوقف موجة العمليات ؟

مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة

"هوس التفجير".. مئات الإنذارات بوجود أجسام مشبوهة في القدس

الأخبار الرئيسية

photo_2022-11-26_19-09-04

لهذا السبب.. توقف حركة القطارات في "إسرائيل"

جيش الاحتلال يصدر قراراً يُغضب بن غفير

ما هي "وزارة الأمن القومي" والصلاحيات الجديدة التي سيحصل عليها بن غفير؟

مقتل مستوطن ثانٍ في تفجيرات القدس..صورة

9775defb8d1f013b5f982ee6e5b46241

احباط إسرائيلي من استمرار العمليات الفلسطينية: بداية موجة عابرة من التصعيد أم انتفاضة ثالثة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم