وصول حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إلى بيت لحم

بيت لحم/سما/

وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، الى مدينة بيت لحم، قادما من مدينة القدس، إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وعيد القديسة كاترينا الرعوية، الذي يصادف يوم غد الأحد.

وفي كنيسة المهد، جرى حفل استقبال رسمي لحارس الأراضي المقدسة، بمشاركة محافظ بيت لحم كامل حميد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد المنطقة العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي، وعدد من رجال الدين المسيحيين.

وترأس حارس الأراضي المقدسة في كنيسة المهد "كنيسة القديسة كاترينا"، صلاة خاصة، استعدادا لقداس غد الاحد، لمناسبة عيد القديسة كاترينا الرعوية.

وقال خوري: "رسالتنا دوما التسلح بالأمل نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، بكنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، أن قافلة الميلاد ستجوب اربع محافظات، وهي: بيت لحم، ورام الله، واريحا، وجنين.

من جانبه، قال حميد إن الاستعدادات تجري على قدم وساق وهناك تعاون لانجاح هذا الحفل الوطني.

وأضاف: رسالتنا أن يعم الاستقرار في المنطقة كلها، وان يتحرك العالم لانصاف الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشار حنانيا إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات لاستقبال المحتفلين بأعياد الميلاد، داعيا كل محبي السلام حول العالم إلى زيارة فلسطين ومهد السيد المسيح للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد.

وأكد حارس الأراضي المقدسة أن رسالة أعياد الميلاد دائما رسالة سلام إلى شعوب العالم كافة، معربا عن امله بأن يعم السلام والاستقرار في فلسطين.