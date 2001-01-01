الأسير جهاد النّجار من الخليل يدخل عامه الـ22 في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسير جهاد يوسف النّجار (41 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أنّ النّجار واجه تحقيقا قاسيا وطويلا استمر لمدة 70 يومًا، إضافة إلى أنّه تعرض لمحاكمة طويلة امتدت حتّى عام 2007، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير النّجار من الأسرى الفاعلين معرفيًا وتنظيميًا، فهو حافظ للقرآن الكريم، كما شارك في غالبية الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة.

وإضافة إلى كونه يحمل شهادة في الهندسة المعمارية، حصل خلال سنوات أسره على شهادة في الشريعة الإسلامية.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".