وزير فلسطيني: تحرك سياسي مكثف لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل

رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، السبت، عن تحرك سياسي فلسطيني مكثف لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل.

وقال المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التقديرات الفلسطينية تؤكد أن طبيعة الائتلاف الوزاري الجديد في إسرائيل “سينعكس بشكل سلبي جدا” على الوضع الفلسطيني والإقليمي.

وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة تولي أمثال زعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير مناصب وزارية في إسرائيل.

وقال إن “بن غفير يريد أن يتحول إلى شخص يمتلك الصلاحيات الرسمية لتحويل العنصرية والكراهية ضد العرب إلى سياسة حكومية فعلية وهو ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة في غاية الخطورة”.

وأضاف “وجهنا رسائل عاجلة إلى الأطراف الدولية ندعو فيها إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال الإقدام بشكل استباقي على توجيه رسائل تحذيرية بخصوص عدم التعامل مع الحكومة المقبلة في إسرائيل نظرا لطبيعتها المتطرفة”.

وأعلن المالكي أن القيادة الفلسطينية بصدد طلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ينتج عنه تحرك عربي مشترك لطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي من أجل حشد رد فعل دولي قوي ضد الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وشدد على وجوب تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني “الذي سيتعرض إلى أبشع أنواع القمع والقتل” في عهد الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكان حزبا الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو و”عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير وقعا أمس على اتفاق ائتلافي ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وبموجب الاتفاق سيتولى بن غفير، حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة، بما في ذلك مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.