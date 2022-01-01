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دعوات لتنسيق الجهود بين المبعدين عن الأقصى لمواجهة قرارات الاحتلال

السبت 26 نوفمبر 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دعا نشطاء مقدسيون لتنسيق الجهود بين المبعدين عن المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات لكسر وإنهاء سياسية الاحتلال بإبعاد المصلين والمرابطين عن المسجد المبارك.

 وقال الباحث المقدسي فخري أبو دياب الذي أبعد عن الأقصى لمدة شهر وتمكن فجر اليوم من الصلاة فيه، إن الاحتلال يهدف عبر سياسية الإبعاد لتفريغ المسجد الأقصى من المقدسيين.

ودعا أبو ذياب لتنسيق الجهود بين المبعدين عن الأقصى لمواجهة قرارات الاحتلال ونيل حقهم بالصلاة في المسجد المبارك.

وشدد أبو ذياب على ضرورة القيام بخطوات لإيقاف سياسية الإبعاد المنافية لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحذر الباحث المقدسي من عدم وجود ردة فعل من قبل المبعدين، لأن ذلك سيشجع الاحتلال على مزيد من الخطوات بحق المصلين التي ستطال كل المقدسيين.

وأوضح أن قرارات الابعاد تأتي لإتاحة الفرصة أمام المستوطنين لاستباحة المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاتهم التهويدية فيه.
 
وأكد أن الاحتلال يريد إبعاد كل المقدسين عن الأقصى، لكن العودة إليه في كل مرة تؤكد تمسك الفلسطينيين بمسجدهم.

#المسجد الأقصى #الاحتلال

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