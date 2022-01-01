ضبط نفايات طبية خطيرة مهربة من المستوطنات غرب سلفيت

سلفيت / سما /

كشفت محافظة سلفيت أنه وبناء على بلاغ من مديرية الصحة وشكوى من مجلس قروي حارس تم إبلاغ لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، بوجود نفايات طبية يرجح أنها مهربة من احدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بقرية حارس على الطريق الرابط مع دير استيا غرب سلفيت.

وأوضح نائب محافظ سلفيت محمود صالح "أنه فور تلقي البلاغ، حضرت لجنة الصحة والسلامة العامة، بمشاركة مديريات الضابطة الجمركية، والصحة، والشرطة، وسلطة جودة البيئة لعمل الإجراءات اللازمة بخصوص النفايات الطبية الخطيرة، التي تقدر بحوالي 200 كغم، من أجل عمل التحريات اللازمة، ونقلها والتخلص منها بالطرق السليمة، بالتعاون مع مجلسي الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في سلفيت ورام الله ووزارة الصحة.

وأشار صالح إلى ان الشرطة وجهات الاختصاص تابعوا القضية من كافة جوانبها، حيث تمت عمليات البحث والتحري والقبض على الشخص المتورط بجلب هذه النفايات السامة والخطيرة من احدى المستوطنات لبلدة حارس في المحافظة، وتوقيفه لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، حسب الأصول.

وأكد نائب محافظ سلفيت أن المؤسسات الأمنية والرسمية المختصة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة عمليات تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضي المواطنين في محافظة سلفيت؛ داعيا الأهالي لضرورة التبليغ عن أي عمليات تهريب للنفايات الإسرائيلية في أراضي المواطنين، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.