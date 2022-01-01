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رئيس أذربيجان يعلن عن افتتاح سفارة في اسرائيل

السبت 26 نوفمبر 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أذربيجان يعلن عن افتتاح سفارة في اسرائيل



رام الله / سما /

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، عن نيته افتتاح سفارة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال علييف، في مؤتمر صحفي، إن أذربيجان قررت أيضاً إقامة مكتب تمثيلي لدى السلطة الفلسطينية.

وترتبط أذربيجان بعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1992، في مجالات مختلفة، أهمها العسكرية وشراء الأسلحة.

وتملك دولة الاحتلال سفارة في العاصمة الأذربيجانية، باكو، وافتتحت أذربيجان مكتباً تجارياً في "تل أبيب" عام 2021، ومكتباً للسياحة عام 2022.

وبلغت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لأذربيجان أكثر من 740 مليون دولار خاصة خلال صراعها مع أرمينيا

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