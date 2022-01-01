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"حماس" تثمن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"

السبت 26 نوفمبر 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تثمن انسحاب طفلة لبنانية من بطولة كرة الطاولة رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"



غزة / سما /

أعرب الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه عن تقديره لانسحاب الطفلة اللبنانية ‫بيسان شيري صاحبة المرتبة الأولى عالمياً في كرة الطاولة دون 11عامًا من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

وقال طه في بيان له اليوم السبت، "إن هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًا وعربيًا مشرفًا يعبر عن أصالة الشعب اللبناني، ويدلل على رفض ثقافة التطبيع تحت أي مسمى لدى الأجيال العربية والإسلامية".

وأمس الجمعة انسحبت الطفلة اللبنانية بيسان شيري، من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية".

وقررت شيري صاحبة المرتبة الأولى عالميًا في كرة الطاولة دون (11 عامًا) الانسحاب من البطولة بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعبة من دولة الاحتلال.

وتستمر حملة رفض التطبيع العربية بشكلٍ عام، لا سيما من الرياضيين، حيث شهدت الفترة الماضية انسحاب اللاعبة اللبنانية سالي حمادة من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج بالإضافة إلى اللاعب شربل أبو ظاهر من بطولة العالم للناشئين للملاكمة؛ لرفضهما مواجهة لاعبين "إسرائيليين".

#حماس #طفلة لبنانية #بيسان شيري

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