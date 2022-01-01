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كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 26 نوفمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلة والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلتين الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/39)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/46).

وطالبت من المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

#معبر رفح

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