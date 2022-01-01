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"الهيئة المستقلة" تطالب "اتحاد المعلمين" بالضفة بتحديد موعد الانتخابات

السبت 26 نوفمبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد وإقرار تعديلات متفق على تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات".

وشددت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، على ضرورة تنفيذ بنود المبادرة كاملة، التي أطلقتها مع المؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور، بتاريخ 14 مايو أيار 2022.

وأفضت المبادرة في حينه، إلى حل أزمة إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بالضفة الغربية، استمر قرابة (50) يومًا.

وبينت الهيئة المستقلة أن المبادرة تضمنت خمس نقاط أساسية، "تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات".

 
#الهيئة المستقلة #الانتخابات #ديوان المظالم

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