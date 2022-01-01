رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع عدة إصابات في بيتا وكفر قدوم والخليل، و"تدفيع الثمن" الإرهابية تحرق مركبات وتخط شعارات معادية للعرب في أبو غوش وعين نقوبا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات في بيتا وكفر قدوم والخليل و"تدفيع الثمن" الإرهابية تحرق مركبات وتخط شعارات معادية للعرب في أبو غوش وعين نقوبا

- الرئيس يستقبل إقليم حركة فتح لمحافظة جنين

- بوريل: الميزانية المخصصة من الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام الجاري ستصرف في وقتها

- اتفاق خطير يمنح الفاشي بن غفير إقامة "جيش خاص" في الضفة الغربية

- تقرير المجتمع الإسرائيلي أكثر تطرفا ويتقبل تصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين

- وقفة احتجاجية في يافا رفضا لمخطط تهجير 1400 من فلسطينيي المدينة

- منظمة التحرير تكرم النائب الأردني خليل عطية لمواقفه الداعمة لشعبنا

- الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال مدرسة «إصفي الأساسية المختلطة» في مسافر يطا

- الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه

"الأيام":

- الاحتلال يقمع مسيرات الجمعة الجماهيرية في محافظات عدة ووقوع إصابات

- نتنياهو يرضخ لبن غفير ويمنحه حقيبة "الأمن الداخلي" بصلاحيات موسعة

- الخليل: جنود الاحتلال يعتدون على ناشطين يساريين إسرائيليين

- غانتس: نتنياهو يقيم جيشاً خاصاً لبن غفير في الضفة

- عصابة "تدفيع الثمن" تحرق ثماني مركبات في أبو غوش وعين نقوبا

- إسرائيل تعزّز الحماية على مسؤوليها في الخارج خشية اغتيالهم

- تقرير إسرائيل زوّدت عشرات الدول بمعلومات حول نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا

- 15 قتيلاً جراء قصف روسي على خيرسون وأوكرانيا المتجمدة تعمل جاهدة لاستعادة الكهرباء

"القدس":

- بن غفير وزيراً للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة

- الرئيس يوجه بدعم وتعزيز صمود أهالي المحافظة

- إصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

- أردوغان يهدد بهجوم بري في سوريا

- إيران تفوز على ويلز وتعادل هولندا والإكوادور وانجلترا وأميركا

- الشرطة الاسرائيلية: مئات الإنذارات عن أجسام مشبوهة في القدس

- إسرائيل زودت عشرات الدول بملف استخباراتي ضد إيران

- 15 قتيلا في قصف روسي على خيرسون ونصف سكان كييف بدون كهرباء