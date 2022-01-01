الشهيد القائد خالد منصور يولد من جديد

غزة/سما/

هنأ الشيخ المجاهد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عائلة الشهيد القائد خالد منصور بولادة ابن له يحمل اسمه.

وقال الشيخ عزام اليوم الجمعة: "نحن نؤمن تماما أن الشهداء لا يموتون وأنهم يزهرون في حياتهم وبعد موتهم، تزدهر بهم الحياة وتزداد الأرض اخضراراً، اليوم رزق الشهيد القائد الكبير خالد منصور بطفل حمل نفس الاسم ليكون بإذن الله امتداداً لسيرة أبيه وجهاده وليكون ترجمة حية للمعنى القرآني الخالد (أحياء عند ربهم يرزقون)."

وأضاف: خالد منصور حي مرزوق بإذن الله في الأرض والسماء، مبارك لعائلة القائد الكبير المولود الجديد خالد منصور، نبارك لأنفسنا ولشعبنا ولكل أنصار فلسطين والجهاد والمقاومة، وجعله الله من الذرية الصالحة ونسأله تعالى أن يبارك في خالد منصور الوليد ليكون صدى مباركاً لخالد منصور الكبير إن شاء الله".