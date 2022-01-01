الرئيس عباس يوجه بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صمود أهلنا في جنين

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، إقليم حركة فتح لمحافظة جنين، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح.

واستمع الرئيس من أعضاء الإقليم، عن أوضاع محافظة جنين في ظل الاقتحامات اليومية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمحافظة، والاعتداءات التي تتم بحق أهلنا في المدينة والمخيم والقرى.

ووجه الرئيس، المسؤولين كافة، بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صمود أهلنا في المحافظة.

وأكد على أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.

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