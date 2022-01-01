وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها العُماني سبل تعزيز التعاون المشترك

مسقط/سما/

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، مع نظيرها العُماني هلال بن علي السبتي، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، بحضور سفير دولة فلسطين في سلطنة عُمان تيسير جرادات، ورئيس وحدة الجودة وسلامة المريض وضبط العدوى في وزارة الصحة سلام الرطروط.

وجرى الاجتماع على هامش أعمال المؤتمر العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي عقد على مدار يومين في العاصمة العُمانية مسقط.

وتناول الاجتماع الحديث عن الوضع الصحي في البلدين، كما استعرضت الكيلة الخطة الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي الفلسطيني على صعيد الخدمات الصحية والبنية التحتية وتعزيز قدرات الكوادر.

وأكدت أن الدعم الصحي لفلسطين يساعد بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي بمختلف السبل، وتوسيع رقعة إيصال الخدمات الصحية لكافة المواطنين، في ظل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لعمل الطواقم الصحية وحرمان الكثير من المواطنين من الحصول على علاجهم المناسب.

وشكرت الكيلة نظيرها العُماني على الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وتنظيم فعاليات المؤتمر العالمي الثالث رفيع المستوى لمقاومة مضادات الميكروبات في مسقط.

من جهته، أشاد وزير الصحة العُماني بجهود وزارة الصحة الفلسطينية في نهضة القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في مواجهة جائحة "كورونا"، والتعامل معها بكفاءة عالية.