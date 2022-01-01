غزة: وقفة لحماس نصرة للقدس ودعمًا لمقاومة الضفة

غزة/سما/

شارك عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة، في وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس إسنادًا لأهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إجرامه وعدوانه على شعبنا في الضفة والقدس.

وذكر حمادة في كلمة له أن انتفاضة شعبنا المتجددة وثبات المرابطين أحبطت محاولات الاحتلال الإجرامية.

وأشار إلى أن "سيف القدس لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال".

وقال حمادة: "كل التحية والفخر للمرابطين والمقاومين في الضفة والقدس.. وثورة شعبنا تنبت الأبطال وجرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا".

وشدد على أن شعبنا سيواصل مقاومته للمحتل حتى دحره.