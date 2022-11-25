تصدرت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى احداث محلية وعالمية، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة، وفيما يلي أبرز هذه العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- إصابات في "خضوري" ونعلين وبيت أمر وتشييع حاشد للشهيدين حرز الله وأبو كشك في نابلس
- أبو حمدي".. أسيرا..جريحا..فشهيدا
- الطائفة الدرزية تشكر الرئيس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو
- الرئيس يستقبل القس سوكا ويثمن دعم مجلس الكنائس العالمي المتواصل لشعبنا
- الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
- رئيس البرلمان الانتقالي في مالي: ندعم قيام دولة فلسطين
- "التعاون الإسلامي" تبحث مع وكالة بيت مال القدس تعزيز صمود المقدسيين
- الوزير عساف يستقبل سفير الدنمارك لدى فلسطين
- تفاهمات غير نهائية حول تعيينات وزارية بحكومة نتنياهو
- قمة عربية - صينية في السعودية مطلع كانون الأول
- منخفض جوي وأمطار وتحذير من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة
- أمطار غزيرة في السعودية تتسبب بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق
* "الأيام":
- مواجهات وإصابات في طولكرم وبيت أمر وحملة هدم وتجريف في كفر الديك وعطارة
- نابلس تودع الشهيدين حرز الله وأبو كشك
- مستوطنون يهاجمون مركبات غرب رام الله
- العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لوقف مصادرة أرض خلة النحلة لبناء مستوطنة
- تمديد عزل الأسير مناصرة مجددا والاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عنه
- بعد جهود بذلتها السلطة.. انتهاء أزمة احتجاز جثة إسرائيلي في مخيم جنين وتسليمها إلى عائلته
- للاشتباه بأنه فلسطيني.. مستوطن يطلق النار على آخر قرب القدس
- إسرائيل تعتقل عاملا في قطاع غزة بادعاء التخطيط لتنفيذ عملية تفجير
- الشرطة الإسرائيلية: دهس الجندي في بئر السبع "هجوما إرهابيا"
- أبو الغيط: تصاعد انتهاكات الاحتلال ينذر بتفجير الأوضاع
- بينهم فلسطينيون.. اليونان: نقل 483 مهاجرا إلى عبارة بعد انقاذهم
* "القدس":
- تشييع الشهيدين حرز الله وأبو كشك
- إصابات وهدم واستيلاء على آثار
- الرئيس يطلع أمين عام مجلس الكنائس العالمي على آخر المستجدات السياسية
- إسرائيل: لا يوجد طرف خيط حول منفذي هجوم القدس المزدوج
- الكشف عن استعدادات إسرائيلية لتصعيد واسع النطاق بالضفة
- مسؤول إسرائيلي: الجيل الفلسطيني الجديد أكثر احترافية وخطورة
- خطف 5 عمال فلسطينيين وتعذيبهم
- تسليم جثمان الشاب تيران فرو لعائلته في دالية الكرمل
- "الطائفة الدرزية" شكرت "أبو مازن" وأهالي جنين