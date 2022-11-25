رام الله/سما/

تصدرت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى احداث محلية وعالمية، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة، وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- إصابات في "خضوري" ونعلين وبيت أمر وتشييع حاشد للشهيدين حرز الله وأبو كشك في نابلس

- أبو حمدي".. أسيرا..جريحا..فشهيدا

- الطائفة الدرزية تشكر الرئيس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو

- الرئيس يستقبل القس سوكا ويثمن دعم مجلس الكنائس العالمي المتواصل لشعبنا

- الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة

- رئيس البرلمان الانتقالي في مالي: ندعم قيام دولة فلسطين

- "التعاون الإسلامي" تبحث مع وكالة بيت مال القدس تعزيز صمود المقدسيين

- الوزير عساف يستقبل سفير الدنمارك لدى فلسطين

- تفاهمات غير نهائية حول تعيينات وزارية بحكومة نتنياهو

- قمة عربية - صينية في السعودية مطلع كانون الأول

- منخفض جوي وأمطار وتحذير من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة

- أمطار غزيرة في السعودية تتسبب بوفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق طرق

* "الأيام":

- مواجهات وإصابات في طولكرم وبيت أمر وحملة هدم وتجريف في كفر الديك وعطارة

- نابلس تودع الشهيدين حرز الله وأبو كشك

- مستوطنون يهاجمون مركبات غرب رام الله

- العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لوقف مصادرة أرض خلة النحلة لبناء مستوطنة

- تمديد عزل الأسير مناصرة مجددا والاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عنه

- بعد جهود بذلتها السلطة.. انتهاء أزمة احتجاز جثة إسرائيلي في مخيم جنين وتسليمها إلى عائلته

- للاشتباه بأنه فلسطيني.. مستوطن يطلق النار على آخر قرب القدس

- إسرائيل تعتقل عاملا في قطاع غزة بادعاء التخطيط لتنفيذ عملية تفجير

- الشرطة الإسرائيلية: دهس الجندي في بئر السبع "هجوما إرهابيا"

- أبو الغيط: تصاعد انتهاكات الاحتلال ينذر بتفجير الأوضاع

- بينهم فلسطينيون.. اليونان: نقل 483 مهاجرا إلى عبارة بعد انقاذهم

* "القدس":

- تشييع الشهيدين حرز الله وأبو كشك

- إصابات وهدم واستيلاء على آثار

- الرئيس يطلع أمين عام مجلس الكنائس العالمي على آخر المستجدات السياسية

- إسرائيل: لا يوجد طرف خيط حول منفذي هجوم القدس المزدوج

- الكشف عن استعدادات إسرائيلية لتصعيد واسع النطاق بالضفة

- مسؤول إسرائيلي: الجيل الفلسطيني الجديد أكثر احترافية وخطورة

- خطف 5 عمال فلسطينيين وتعذيبهم

- تسليم جثمان الشاب تيران فرو لعائلته في دالية الكرمل

- "الطائفة الدرزية" شكرت "أبو مازن" وأهالي جنين