  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بقمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة

الجمعة 25 نوفمبر 2022 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بقمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة



رام الله/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب 10  مواطنين بالاختناق بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، تم علاجهم ميدانياً.

أما في كفر قدوم أطلق جنود الاحتلال صوب المشاركين في المسيرة، الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.

#المسيرات الاسبوعية #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

كواليس مثيرة سبقت انتصار السعودية التاريخي على الأرجنتين

رفع الحظر عن شعار المثليين في مونديال قطر

أسعار صرف العملات

الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية: الانتفاضة الثالثة قادمة بمميزات غير مسبوقة

بث مباشر: مباراة قطر ضد السنغال

قتيلان في جريمة إطلاق نار في الطيرة

ملايين الأوكرانيين غارقون في العتمة إثر ضربات روسية على منشئات الطاقة

الأخبار الرئيسية

Tyre_headquarters_bombings_7

بعد 40 عاما.. انطلاق تحقيق إسرائيلي في ملابسات "مصيبة صور"

bFWct

رئيس الشاباك الأسبق: "إسرائيل" والفلسطينيون يتجهون لتصعيد خطير وأوسع من الوضع الحالي

غانتس يوجه انتقادات حادة لقرار منح بن غفير حقيبة الأمن القومي

photo_2022-11-25_14-06-16

بث مباشر: مباراة قطر ضد السنغال

2022-11-25_08-55-52_311487

إعلامي إسرائيلي بالمونديال: سائق التاكسي أنزلنا لأنّنا إسرائيليين: أنتم تقتلون إخوتي وصاحب المطعم طردنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم