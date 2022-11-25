إصابات بقمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة

رام الله/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب 10 مواطنين بالاختناق بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، تم علاجهم ميدانياً.

أما في كفر قدوم أطلق جنود الاحتلال صوب المشاركين في المسيرة، الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.