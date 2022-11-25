الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله / سما /

علق الأسير المقدسي سامر العيساوي، الجمعة، إضرابه عن الطعام بعد 37 يومًا، وذلك في أعقاب الاستجابة لمطالبه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه العيساوي علق إضرابه عن الطعام بعد أن قررت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الاستجابة لمطالبه ونقله من ريمون إلى سجن النقب.

وأضرب العيساوي، تضامنًا مع ذوي الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم.

وكان العيساوي اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عامًا، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضرابًا عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014