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الطقس: امطار وعواصف رعدية

الجمعة 25 نوفمبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: امطار وعواصف رعدية



رام الله / سما /

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وتتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الاحد 2022/11/27 : يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ومغبراً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2022/11/28: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ومغبراً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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