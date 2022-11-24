إسرائيل تلغي 200 من تصاريح عمال غزة

غزة /سما/

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، إن "إسرائيل ألغت 200 تصريح للعاملين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم "متشددة" من حوالي 15500 تصريح عمل لفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في أراضيها بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير.

وادعت وسائل اعلام عبرية ان المشتبه به الذي اعتقل في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم قال للمحققين إن أقاربه جندوه من حركة الجهاد الإسلامي لزرع قنبلة في حافلة بالجنوب.

وقال الشاباك الإسرائيلي إن المشتبه به وجهت إليه لائحة اتهام في محكمة إسرائيلية، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم تعيين محام له أو كيف يمكنه الترافع في التهم الموجهة إليه.