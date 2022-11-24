  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تلغي 200 من تصاريح عمال غزة

الجمعة 25 نوفمبر 2022 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تلغي 200 من تصاريح عمال غزة



غزة /سما/

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، إن "إسرائيل ألغت 200 تصريح للعاملين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم "متشددة" من حوالي 15500 تصريح عمل لفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في أراضيها بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير.

وادعت وسائل اعلام عبرية ان المشتبه به الذي اعتقل في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم قال للمحققين إن أقاربه جندوه من حركة الجهاد الإسلامي لزرع قنبلة في حافلة بالجنوب.

وقال الشاباك الإسرائيلي إن المشتبه به وجهت إليه لائحة اتهام في محكمة إسرائيلية، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم تعيين محام له أو كيف يمكنه الترافع في التهم الموجهة إليه.

الأكثر قراءة اليوم

خطف 5 عمال فلسطينيين وتعذيبهم بالداخل على خلفية جثة الشاب الدرزي

اخترقوا الكاميرات.. فيديو : مجموعة هاكر إيرانية تنشر تسجيلا لعلمية القدس

السلطة الفلسطينية تسلم جثمان الشاب الدرزي الى إسرائيل وغانتس يشكرها

مساعي نتنياهو لتشكيل الحكومة: تفاهمات مع درعي وصدام مع سموتريتش

موقع عبري: هلع الأجسام المشبوهة بعد عملية القدس لا يتوقف لدى الإسرائيليين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

النيابة المصرية تحسم سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

الأخبار الرئيسية

مدير الاونروا بالضفة : تحركات اتحاد العاملين ستلحق ضررا كبيرا بالخدمات واللاجئين الفلسطينيين

الاعلام العبري : تصعيد كبير قادم في الضفة الغربية

2022-11-24_09-50-26_828792

ما هو السؤال الحرج الذي تركه الرئيس معلقا بلا إجابة؟ و” أبو مازن ” لا يثق بالأمريكيين ويعتبرهم مهندسين لـ”وعد بلفور”

2022-11-24_09-11-36_469889

مراسل إسرائيلي من قطر بـ”حزن شديد”يفشل في ايجاد من يحاوره.. ويتساءل لماذا؟(فيديو)

الشاباك يزعم احباط عملية تفجيرية كبيرة لعامل فلسطيني من غزة ويقرر التالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم