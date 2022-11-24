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ابو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ازمة الأونروا المالية

الخميس 24 نوفمبر 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي يبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ازمة الأونروا المالية



بيروت /سما/


استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن في مكتبه في السرايا الكبير، الخميس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على رأس وفد ضمّ أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور دواس دواس، والسيد انور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وجرى بحث قضايا ومطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومعاناتهم الإنسانية والحياتية ومطالبهم بما فيها التغطية الاستشفائية، واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد والمساعدات النقدية.
وتطرق اللقاء إلى بحث قضايا تتصل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والفجوة المالية التي تواجهها وسبل مواجهتها، بما فيها النداء الذي أطلقته الوكالة الشهر الماضي لجمع مبلغ ١٣ مليون دولار لمساعدة اللاجئين في مخيمات لبنان.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز التواصل والتشاور في كافة الملفات بما يعزّز العمل المشترك بين فلسطين ولبنان، والتنسيق في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الذي يعقد في القاهرة الشهر المقبل.
وتسلّم الدكتور الحسن من الوفد دعوة لحضور الملتقى الثقافي الفلسطيني الذي يفتتح يوم غد الجمعة.

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