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الاعلام العبري : تصعيد كبير قادم في الضفة الغربية

الخميس 24 نوفمبر 2022 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : تصعيد كبير قادم في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن استعدادات تقوم بها وزارة جيش الاحتلال لتصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، ان وزارة الجيش أعلنت عن طلبية شراء فوري لـ 50 عربة مصفحة لاستخدامها من قبل قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن صفقة شراء العربات المصفحة ستكون بعشرات الملايين من الشواكل.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى شراء 2500 سترة واقية في إطار الاستعدادات لتصعيد واسع النطاق في الضفة.

بدوره أكد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عقب جلسة تقييم للوضع في القيادة الوسطى، أمس الأربعاء، أن "وقت منفذي العمليات ومخططي الهجمات ومموليها محدود" في إشارة للتفجيرات التي وقعت في مدينة القدس صباح اليوم.

وقال غانتس ان "هناك منظمات وشخصيات في المنطقة يحاولون زعزعة إستقرار إسرائيل، وسيتم العمل ضدهم".

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