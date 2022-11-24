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الراصد الجوي : منخفض جوي وأمطار على كافة المناطق الفلسطينية

الخميس 24 نوفمبر 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : منخفض جوي وأمطار على كافة المناطق الفلسطينية



رام الله/سما/

يستمر تأثر المنطقة اليوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض على درجات الحرارة، وتساقط امطار محلية على مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب الراصد داوود الطروة، فإن المنطقة من المتوقع أن تتأثر غدا الجمعة بمنخفض جوي مصحوبة بكتلة هوائية باردة، بحيث تنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتسقط الامطار على المناطق الشمالية والساحلية، وتمتد تدريجيا خلال اليوم لتشمل معظم المناطق، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا.

وفي يوم السبت يسمر تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية المرافقة له، ويكون الطقس باردا، وتسقط الامطار فوق معظم المناطق خلال ساعات الصباح، لتضعف تدريجيا وتصبح متقطعة خلال اليوم، وينتهي المنخفض الجوي خلال الليل.

وفي يومي الأحد والاثنين يستقر الطقس وترتفع الحرارة، وتغطي السماء السحب المتوسطة والعالية.

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