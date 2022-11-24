  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطائفة الدرزية توجه رسالة للرئيس عباس

الخميس 24 نوفمبر 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائفة الدرزية توجه رسالة للرئيس عباس



القدس المحتلة / سما /

وجهت الطائفة الدرزية اليوم الخميس  رسالة شكر للرئيس  محمود عباس ، بشأن الإفراج عن جثمان الإسرائيلي في جنين.

وتلقى الرئيس عباس، اتصالا هاتفيا من صالح طريف ممثلا للطائفة الدرزية، قدم خلاله رسالة الشكر لعباس على جهوده في الافراج عن جثمان الشاب الدرزي تيران فيرو، الذي توفي في حادث قبل أيام.

وقدم الرئيس عباس التعازي، للطائفة المعروفية الدرزية وعائلة الفقيد، مؤكدا على ضرورة نبذ الفرقة وتوطيد العلاقات الاخوية بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد طريف للرئيس عباس، شكر وتقدير جميع أبناء الطائفة الدرزية، وعلى رأسهم الشيخ موفق طريف شيخ الطائفة لما بذله عباس لضمان تسليم جثمان الشاب المتوفي.

وبتعليمات من الرئيس عباس، ومتابعة من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ، وقادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ جنين وقواها الوطنية وفعالياتها ومؤسساتها، نجحت الجهود التي بذلت، بالإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو.

وتسلم الجثمان من مقر جهاز المخابرات العامة في جنين، الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قام بدوره بتسليمه للجانب الإسرائيلي، بحسب الوكالة الرسمية وفا.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة..

اعادة الجثة المختطفة للدرزي "تيران فرو" بعد نجاح مفاوضات السلطة في جنين

مصر تطرد 11 طياراً إسرائيلياً من أراضيها

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

نائب إسرائيلي يثير ضجة داخل الكنيست بسبب تعازيه لـ"ضحايا الاحتلال"

تفاصيل جديدة حول العمليات التفجيرية في القدس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

2022-11-24_09-50-26_828792

ما هو السؤال الحرج الذي تركه الرئيس معلقا بلا إجابة؟ و” أبو مازن ” لا يثق بالأمريكيين ويعتبرهم مهندسين لـ”وعد بلفور”

2022-11-24_09-11-36_469889

مراسل إسرائيلي من قطر بـ”حزن شديد”يفشل في ايجاد من يحاوره.. ويتساءل لماذا؟(فيديو)

الشاباك يزعم احباط عملية تفجيرية كبيرة لعامل فلسطيني من غزة ويقرر التالي ..

معاريف : هل ستهاجم إسرائيل حركة حماس بغزة بعد عملية القدس؟!

السلطة الفلسطينية تسلم جثمان الشاب الدرزي الى إسرائيل وغانتس يشكرها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم