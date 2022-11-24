الطائفة الدرزية توجه رسالة للرئيس عباس

القدس المحتلة / سما /

وجهت الطائفة الدرزية اليوم الخميس رسالة شكر للرئيس محمود عباس ، بشأن الإفراج عن جثمان الإسرائيلي في جنين.

وتلقى الرئيس عباس، اتصالا هاتفيا من صالح طريف ممثلا للطائفة الدرزية، قدم خلاله رسالة الشكر لعباس على جهوده في الافراج عن جثمان الشاب الدرزي تيران فيرو، الذي توفي في حادث قبل أيام.

وقدم الرئيس عباس التعازي، للطائفة المعروفية الدرزية وعائلة الفقيد، مؤكدا على ضرورة نبذ الفرقة وتوطيد العلاقات الاخوية بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد طريف للرئيس عباس، شكر وتقدير جميع أبناء الطائفة الدرزية، وعلى رأسهم الشيخ موفق طريف شيخ الطائفة لما بذله عباس لضمان تسليم جثمان الشاب المتوفي.

وبتعليمات من الرئيس عباس، ومتابعة من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ، وقادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ جنين وقواها الوطنية وفعالياتها ومؤسساتها، نجحت الجهود التي بذلت، بالإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو.

وتسلم الجثمان من مقر جهاز المخابرات العامة في جنين، الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قام بدوره بتسليمه للجانب الإسرائيلي، بحسب الوكالة الرسمية وفا.