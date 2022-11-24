محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير أحمد مناصرة

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال قررت اليوم الخميس، تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة رغم صعوبة وضعه الصحي والنفسي.

وبحسب هيئة الأسرى، فإنه تم تمديد عزل الأسير مناصرة لأربعة أشهر إضافية.

وعقد الاحتلال اليوم الخميس، جلسة للأسير مناصرة، استكمالًا للجلسة التي عُقدت مؤخرًا للنظر في طلب نيابة الاحتلال، وإدارة السّجون الخاص بتمديد أمر عزله لمدة 6 أشهر جديدة.

يذكر، أنّ مناصرة يواجه العزل الإنفراديّ منذ أكثر من عام رغم وضعه الصحي الذي أكد محاميه خالد زبارقة أن هناك مخاطر على حياته تتضاعف.