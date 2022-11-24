الشعبية تدعو لأوسع حملة للمطالبة بإستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

غزة / سما /

وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها للمشاركة في أوسع حملة اسناد وضغط للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام.

وأشارت الجبهة إلى أنّ الأرقام تظهر احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين 117 شهيدًا في ثلاجات الموتى، و265 شهيدًا في مقابر الأرقام، معتبرة أنه يمثل إمعانًا في الجريمة المستمرة المتمثلة بالاحتلال، وشكل من أشكال تعبير الاحتلال الاسرائيلي عن فاشته وعنصريته الوحشية وضربه بعرض الحائط لكل القيم الإنسانية والقانونية.

ودعت الجبهة الشعبية إلى اعتبار قضية الجثامين المحتجزة من قضايا الأولوية الوطنية المطلوب إثارتها في كل المحافل الشعبية والرسمية والدبلوماسية، كونها جريمة مستمرة ليست بحق عائلات الشهداء فقط، بل بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجبهة الشعبية بوضع دول العالم ذات المعايير المزدوجة أمام مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة، ليتحرر 117 شهيدًا فلسطيني من لظى ثلاجات الاحتلال و265 من مقابره.