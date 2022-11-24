البدء بتعبيد المرحلة الأولى لشارع البحر في مخيم خان يونس الغربي

خانيونس / سما /

شرعت الطواقم المختصة بأعمال بفرد الطبقة الأسفلتية الأولى في الجانب الشمالي لشارع البحر "أحمد ياسين" في مخيم خان يونس الذي تموله وكالة الغوث (UNRWA) عبر المنحة الألمانية بقيمة مليون دولار، والذي انطلق العمل به مؤخرًا.

وكان رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ونائبة د. مازن الشيخ، ومدير عمليات الوكالة في خان يونس د. محمد العايدي، ومدير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس، ومهندسي الإشراف والمتابعة بالبلدية، وممثلي لجنة حي المعسكر واللجان الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس، ولجنة تحسين شروط المعيشة بالمخيم، قد أجروا جولة ميدانية لأعمال تعبيد الشارع المذكور.

وأكد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة على أن بلدية خان يونس ووكالة الغوث تعملان بشكل مستمر على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة التي تخدم كافة القطاعات في مخيم خان يونس ومن بينها تطوير الطرق وخلق فضاءات جديدة وفتح شوارع وذلك على الرغم من الظروف السائدة التي خلفها الحصار وشح الامكانيات في ظل الظروف الراهنة، مشيراً في ذات السياق الى أن البلدية ماضية في تطوير كافة شوارعها لخدمة أبناء شعبنا .

وشدد البطة على أن البلدية تولي موضوع تطوير الشوارع أهمية كبيرة لخدمة السكان والتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة، لافتًا إلى أن البلدية تمتلك رزمة من المشاريع تستهدف البنية التحتية والفوقية في كافة الأحياء لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير الشارع المذكور يبدأ من الجزئية الواقعة من مفترق الضهرة وحتى مسجد الشافعي غربًا وبطول (500) متر تقريباً.