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رغم التطبيع لكن الشعوب العربية رافضة لوجودنا

مراسل إسرائيلي من قطر بـ”حزن شديد”يفشل في ايجاد من يحاوره.. ويتساءل لماذا؟(فيديو)

الخميس 24 نوفمبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسل إسرائيلي من قطر بـ”حزن شديد”يفشل في ايجاد من يحاوره.. ويتساءل لماذا؟(فيديو)



القدس المحتلة / سما /

 عبّر أحد المراسلين الإسرائيليين عن ضيقه بسبب مواقف الجماهير العربية الموجودة في مونديال قطر 2022، الرافضة لإجراء مقابلات تلفزيونية معه، وذلك خلال البث المباشر لقناته.

وقال مراسل القناة 12 الإسرائيلية، أوهاد حمو: “الكل يعرفنا، ربّما بسبب مقاطع التيك توك المنتشرة، يتقدمون إلينا وينتقدون وجودنا هنا، لا أدري لماذا”.

وأضاف: “عندما أعرّف نفسي على أني إسرائيلي بعضهم يجيب شكراً، لماذا شكراً؟! والبعض الآخر تعاملوا معي بطريقة غير جيّدة”.

وتابع المراسل: “هناك كثير من المحاولات من أشخاص كثر هنا من كل أرجاء العالم العربي، يخرجون ضدنا بسبب أننا نعرض عليهم التطبيع”.

وأوضح أن “إسرائيل وقعت اتفاقيات تطبيع مع 4 دول عربية في السنوات الأخيرة، لكن تبيّن أنّ غالبية الشعوب العربية لا تحب حقيقة وجودنا هنا”.

وعرضت القناة المذكورة مقطع فيديو لمشجع عربي عقب مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين، بعد أن دخل في جدال حاد مع المراسل نفسه، حول حقيقة وجود “إسرائيل”.

وعندما عرّف المراسل نفسه على أنّه من إسرائيل، ردّ عليه المشجع بكل حزم: “ما في إسرائيل، في إشي اسمه فلسطين، فلسطين حرّة عربية”.

وفي الوقت الذي حاول فيه المراسل فرض رأيه بالقول: “في إسرائيل ليوم القيامة”، أصرّ المشجع ومعه آخرون على أنّ “ما في إسرائيل، فلسطين حرّة عربية، وسوف تبقى لأبد الآبدين، ما في سياسة، لأنّه ما في إسرائيل”.

ومنذ يومين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ مشجعين لبنانيين في مونديال، “قطر 2022″، رفضوا التحدث إلى مراسل “القناة الـ12” بعد معرفتهم أنّه إسرائيلي.
وانتشرت منذ انطلاق مسابقة كأس العالم في قطر على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفيديوهات تظهر رفض الجماهير العربية إجراء المقابلات مع القنوات الإسرائيلية.

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