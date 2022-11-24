جماهير غفيرة تشيّع جثماني الشهيدين حرز الله وكشك في نابلس

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين محمد حرز الله (30 عاما) الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس في تموز الماضي ومحمد كشك (22 عاما) الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال قبل يومين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد ابو كشك الى مخيم عسكر لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه في منزل عائلته وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، ثم الى مسجد مصعب بن عمير بالمخيم للصلاة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

فيما انطلق موكب تشييع الشهيد حرزالله وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال نحو منزل عائلته لالقاء نظرة الوداع عليه والصلاة عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية بالمدينة.