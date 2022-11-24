أنغام تتعرض لأزمة صحية تستلزم حجزها بالمستشفى

القاهرة / سما /

عرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها فى المستشفى، وذلك بحسب بيان صادر عن الفنانة أنغام.

وأضاف البيان: أنغام حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أن تفى بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها فى الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها فى المستشفى تحت الإشراف الطبى لفترة أطول.

وتابع البيان: نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبى أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.