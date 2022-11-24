ارتفاع جميع مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الشهر الماضي

الضفة المحتلة / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، إن جميع مؤشرات تكاليف البناء والطرق والمياه والمجاري سجلت ارتفاعات متفاوتة خلال تشرين الأول الماضي.

وعزا "الإحصاء" هذا الارتفاع في المؤشرات إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية وتكاليف استئجار المعدات، على الرغم من استقرار أجور العمال.

فقد سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال شهر تشرين الأول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.74 مقارنة بـ 119.27 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.84 مقارنة بـ 118.40 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.60%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.21%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً بنسبة 1.09% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.26 مقارنة بـ118.96 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً بنسبة 1.70%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.17%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.43 مقارنة بـ 115.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.25%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً بنسبة 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً بنسبة 0.15%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.12 مقارنة بـ128.80 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.40%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.36 مقارنة بـ 120.66 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.23%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.19 مقارنة بـ 132.50 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.17 مقارنة بـ 114.91 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ولا يشمل مسح تكاليف البناء القدس الشرقية وقطاع غزة، لعدم توفر البيانات.