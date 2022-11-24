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الأوقاف بغزة تعلن موعد بدء تعويض المعتمرين المتضررين بحرق الحقائب بسيناء

الخميس 24 نوفمبر 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تعلن موعد بدء تعويض المعتمرين المتضررين بحرق الحقائب بسيناء



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، بدء تعويض المعتمرين المتضررين في حادثة حرق الحقائب في سيناء بمصر الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها ستبدأ عملية تعويض 538 معتمرًا متضررًا من الحريق بمبلغ 400 دولار لكل معتمر الأحد وعلى مدار أسبوعين.

ودعت المعتمرين المتضررين للتوجه لمقر الوزارة لتسلم كتاب الصرف قبل التوجه للبنك الإسلامي الفلسطيني.

وكانت حقائب المعتمرين قد تعرضت للحرق بشكل كامل عند وصولها منطقة سبيكة في مدينة العريش شمال مصر مطلع إبريل الماضي نتيجة ماس كهربائي أصاب الحافلة وفق ما أبلغت به السلطات المصرية وزارة الأوقاف بغزة.

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