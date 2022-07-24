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نابلس تُعلن الحداد العام اليوم على أرواح شهدائها

الخميس 24 نوفمبر 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس شمال الضفة المحتلة، الحداد اليوم على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا اليوم، وهم؛ الشهيد محمد حرز الله، والشهيد محمد أبو كشك، والشهيد الطفل أحمد شحادة.

كما دعت اللجنة، للمشاركة الحاشدة غداً في تشيع جثامين الشهداء الثلاثة، مطالبة جميع أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم أثناء مرور الجثامين.

واستشهد شابان فلسطينيان، مساء أمس اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، متأثران بجراحيهما برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك " 22 عاماً" متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس.

كما أعلنت الوزارة في وقت لاحق، عن استشهاد الشاب محمد حرز الله من نابلس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في اشتباك يوم 24/7/2022 لحظة اغتيال قوات الاحتلال للعزيزي وعبود صبح، حيث كانت حالته خطرة ويرقد بالمستشفى.

#نابلس #الحداد

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