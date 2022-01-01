انتصاران للهلال وبيت حانون الرياضي في دوري الممتازة

غزة / سما /

حقق الهلال الغزي فوزاً كبيراً على مضيفه غزة الرياضي (2/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الممتازة.

وسجل رباعية الهلال، بلال شعت (15)، محمد أبو عمران (34)، محمد حسان (49 من ركلة جزاء)، محمد عبيد (97 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدفي "العميد"، كامل الترامسي "هدفين" (12و67).

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الهلال إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد "العميد" عند 6 نقاط بالترتيب 11، وقبل الأخير.

خدمات النصيرات (1) _ بيت حانون الرياضي (2)

وانتصر بيت حانون الرياضي بصعوبة على مضيفه خدمات النصيرات (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وسجل هدفي "الحوانين"، حازم شكشك "هدفين" (24و45)، فيما سجل هدف النصيرات الوحيد ميمنة الناجي (34).

وبهذا الفوز، وصل رصيد "الحوانين" إلى 15 نقطة في المركز الخامس "مؤقتًا"، وتجمد رصيد "الغواصات" عند 9 نقاط في المركز العاشر.