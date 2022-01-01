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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 24 نوفمبر 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- عملية القدس المزدوجة: مشاهد أردنا نسيانها

- العبوات هزت مدينة القدس قتيل و26 جريحا

- التخوف لدى الأجهزة العسكرية من التصعيد في مثل هذه العمليات

- سموتريش يطالب بنقل "الإدارة المدنية" من وزارة الأمن لوزارة المالية  

- المحكمة العليا تمنع بث فيلم جنين وتغرم مخرجه محمد بكري 175 ألف شيقل

* "معاريف":

- عودة الجحيم للقدس: عملية تهز القدس

- رئيس أركان الجيش يقصر زيارته لواشنطن  

- نتنياهو وجد حلا لكبار المسؤولين في حزب الليكود الذين لن يحصلوا على حقائب وزارية بتعيينهم سفراء

- مصر تطرد 11 طيارا وصلوا إلى مصر دون تأشيرة دخول  

* "هآرتس":

- قتيل و22 جريحا في عملية مزدوجة في القدس وتفجير العبوات عن بعد  

- نير حسون: تحطيم الوهم بعد عملية القدس

- رؤساء السلطات المحلية العربية كيف سيتعاملون مع بن غفير بوزارة الأمن الداخلي؟

#الصحف الإسرائيلية

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