فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- عملية القدس المزدوجة: مشاهد أردنا نسيانها
- العبوات هزت مدينة القدس قتيل و26 جريحا
- التخوف لدى الأجهزة العسكرية من التصعيد في مثل هذه العمليات
- سموتريش يطالب بنقل "الإدارة المدنية" من وزارة الأمن لوزارة المالية
- المحكمة العليا تمنع بث فيلم جنين وتغرم مخرجه محمد بكري 175 ألف شيقل
* "معاريف":
- عودة الجحيم للقدس: عملية تهز القدس
- رئيس أركان الجيش يقصر زيارته لواشنطن
- نتنياهو وجد حلا لكبار المسؤولين في حزب الليكود الذين لن يحصلوا على حقائب وزارية بتعيينهم سفراء
- مصر تطرد 11 طيارا وصلوا إلى مصر دون تأشيرة دخول
* "هآرتس":
- قتيل و22 جريحا في عملية مزدوجة في القدس وتفجير العبوات عن بعد
- نير حسون: تحطيم الوهم بعد عملية القدس
- رؤساء السلطات المحلية العربية كيف سيتعاملون مع بن غفير بوزارة الأمن الداخلي؟