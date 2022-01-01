إصابات بالاختناق واعتقال خمسة مواطنين في الخليل

الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام المسيل للدموع في بلدة بيت أمر، كما اعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بيت أمر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كلا من: أحمد محمود بدر ابو عياش ( 22عاما)، وخطاب وحيد ابو مارية (19 عاما)، وحمزة سمير ابو مارية (20 عاما).

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات قرب مدرسة بيت أمر الثانوية، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال امجد احمد سلهب (27 عاما) من خربة قلقس، والمواطن سائد النمورة (30 عاما)، من بلدة دورا، جنوب الخليل.