رام الله / سما /

تصدر استشهاد 3 مواطنين في نابلس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- 3 شهداء و32 جريحا في نابلس

- هدم مدرسة في يطا ورئيس الوزراء والاتحاد الأوروبي يدينان

- إغلاق حاجز الجلمة وسالم والمستوطنون يعربدون

- الاحتلال يمنح أذونات تخطيط لـ360 دونما في سلفيت لـ"شرعنة" بؤرة استيطانية

- منظمات حقوقية فلسطينة تعلن تضامنها مع عضوة الكونغرس إلهان عمر

- الرئيس يعزي نظيره الصيني بضحايا حريق المصنع

- مقتل إسرائيلي وإصابة 47 في هجوم مزدوج بالقدس والاحتلال يشدد إجراءاته في المدينة

- اشتية: القنصل البريطاني أبلغتني بقرار عدم نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس

- قتلوا أحمد برصاص في القلب

* الأيام:

- شهيدان من نابلس متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال

- حملات هدم وإخطار والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم

- الاحتلال يخطط لتكريس بؤرة استيطانية في أراضي سلفيت

- نابلس: تشييع حاشد لجثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة

- القدس: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء انفجارين في محطتين للحافلات

- مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبة في بورين وجنوب بيت لحم

- الاحتلال يقتحم صالة أفراح في الخليل

- فوز السعودية الكروي يوحد عواطف العرب

* القدس:

- شهيدان من نابلس متأثرين بجروحهما

- مقتل إسرائيلي وإصابة 22 بانفجارين في القدس

- المغرب تتعادل مع كرواتيا وبلجيكا تتجاوز كندا بهدف نظيف

- بن غفير: الحل بالاغتيالات واجتياح الضفة

- كوخافي يقطع زيارته إلى أمريكا

- تعزيز القوات الإسرائيلية في القدس

- اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها إلى القدس

- منح أذونات تخطيط لـ360 دونما في سلفيت لشرعنة بؤرة استيطانية