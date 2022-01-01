تصدر استشهاد 3 مواطنين في نابلس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* الحياة الجديدة:
- 3 شهداء و32 جريحا في نابلس
- هدم مدرسة في يطا ورئيس الوزراء والاتحاد الأوروبي يدينان
- إغلاق حاجز الجلمة وسالم والمستوطنون يعربدون
- الاحتلال يمنح أذونات تخطيط لـ360 دونما في سلفيت لـ"شرعنة" بؤرة استيطانية
- منظمات حقوقية فلسطينة تعلن تضامنها مع عضوة الكونغرس إلهان عمر
- الرئيس يعزي نظيره الصيني بضحايا حريق المصنع
- مقتل إسرائيلي وإصابة 47 في هجوم مزدوج بالقدس والاحتلال يشدد إجراءاته في المدينة
- اشتية: القنصل البريطاني أبلغتني بقرار عدم نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس
- قتلوا أحمد برصاص في القلب
* الأيام:
- شهيدان من نابلس متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال
- حملات هدم وإخطار والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم
- الاحتلال يخطط لتكريس بؤرة استيطانية في أراضي سلفيت
- نابلس: تشييع حاشد لجثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة
- القدس: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء انفجارين في محطتين للحافلات
- مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبة في بورين وجنوب بيت لحم
- الاحتلال يقتحم صالة أفراح في الخليل
- فوز السعودية الكروي يوحد عواطف العرب
* القدس:
- شهيدان من نابلس متأثرين بجروحهما
- مقتل إسرائيلي وإصابة 22 بانفجارين في القدس
- المغرب تتعادل مع كرواتيا وبلجيكا تتجاوز كندا بهدف نظيف
- بن غفير: الحل بالاغتيالات واجتياح الضفة
- كوخافي يقطع زيارته إلى أمريكا
- تعزيز القوات الإسرائيلية في القدس
- اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها إلى القدس
- منح أذونات تخطيط لـ360 دونما في سلفيت لشرعنة بؤرة استيطانية